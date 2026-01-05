·
El Seprona investiga la aparición de dos ciervos decapitados en Caranga
La patrulla de Entrago no pudo aclarar las causas de la muerte de los ejemplares porque se echó la noche encima
etiquetas
:
seprona
,
ciervos
,
caranga
,
trubia
,
asturias
#1
oceanon3d
*
La cabeza disecada para la pared de la casa de algún hdp ricachón junto con el armarios de armas y parafernalia de cazador
0
K
8
#2
Astur_
#1
donde dice que les cortasen la cabeza y se la llevasen? no serias tu el que los mato?
0
K
13
