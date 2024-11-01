Sentirte denuncia la expulsión de un menor con autismo de un comedor escolar de Lanzarote

La asociación Sentirte, creada para la defensa de los derechos de las personas autistas y sus familias en Lanzarote, ha denunciado públicamente el caso de un alumno con autismo y escolarizado en un aula enclave del colegio Ajei que fue excluido del servicio de comedor escolar “de un día para otro” por falta de personal auxiliar de apoyo fuera del horario lectivo. Pese a haber hecho uso del comedor con normalidad durante el curso, el centro ha comunicado a la familia, "sin margen de reacción ni solución alternativa, que a partir de mañana no...