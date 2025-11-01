“La sentimentalidad es el porno de la literatura”

El mejor argumento contra quienes afirman que el periodismo, para serlo, debe ser neutral, objetivo, genérico –una voz sin personalidad, estilo, sexo u orientación política– tiene nombre y apellido, además de lugar y año de nacimiento: Guillem Martínez, Cerdanyola del Vallès, 1965. También es poeta. De hecho, acaba de publicar un poemario, Las palabras que inmortalizaron a la malograda 'Escuadrilla La Fayette y otros poemas '.