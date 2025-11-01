edición general
“La sentimentalidad es el porno de la literatura”

El mejor argumento contra quienes afirman que el periodismo, para serlo, debe ser neutral, objetivo, genérico –una voz sin personalidad, estilo, sexo u orientación política– tiene nombre y apellido, además de lugar y año de nacimiento: Guillem Martínez, Cerdanyola del Vallès, 1965. También es poeta. De hecho, acaba de publicar un poemario, Las palabras que inmortalizaron a la malograda 'Escuadrilla La Fayette y otros poemas '.

#3 capitan.meneito
Entro en este meneo buscando porno, y me encuentro a un poeta.

Clickbait.
Feindesland #1 Feindesland
Y de los agregadores. Y de los foros.

Hay gente que te dice "muertos, hay muertos" y con eso cree que es jaque mate.

¿No has pensado en las víctimas?

Sufrir no da razón a nadie, pero vete y cuéntalo...

:palm:
JackNorte #2 JackNorte *
No, el porno de la literatura es el porno de la literatura. Igual que las series o peliculas romanticas no son porno. Pero hay filias de todo tipo, que lo sentimental les pone tanto que lo interpretan como porno, pero de eso hay tantas clases , que todo seria porno.
strike5000 #5 strike5000
El periodismo, dependiendo de lo que esté contando debe ser objetivo. Si vas a narrar hechos debe ser neutral. Si vas a escribir una columna de opinión puedes permitirte todos los sesgos que quieras, porque se sabe que es precisamente esto, tu opinión. Es como los publirreportajes. Si vas a escribir un artículo sobre Mercadona patrocinado por Juan Roig debes dejarlo claro para saber que no es imparcial. Si vas a escribir un artículo sobre un lote de fabada asturiana contaminado no puedes andar…   » ver todo el comentario
Olepoint #4 Olepoint
En los periódicos, cuando los leía, ya solo hago alguna excepción, antes había noticias y columnas de opinión, hoy en día quedan algunas columnas de opinión, y el resto son espacios publicitarios políticos.

Las noticias deberían ser como el telégrafo, relatar los hechos y punto. Luego podría haber alguna que otra columna de opinión, pero con un encabezado bien clarito que diga eso, "Columna de opinión". Sí, lo sé, deja de soñar.

Vivimos en un mundo donde el relato (opinión mayoritaria impuesta) importa más que el dato (la noticia, el hecho)
