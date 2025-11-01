“La sentimentalidad es el porno de la literatura”

El mejor argumento contra quienes afirman que el periodismo, para serlo, debe ser neutral, objetivo, genérico –una voz sin personalidad, estilo, sexo u orientación política– tiene nombre y apellido, además de lugar y año de nacimiento: Guillem Martínez, Cerdanyola del Vallès, 1965. También es poeta. De hecho, acaba de publicar un poemario, Las palabras que inmortalizaron a la malograda 'Escuadrilla La Fayette y otros poemas '.
Clickbait.
Hay gente que te dice "muertos, hay muertos" y con eso cree que es jaque mate.
¿No has pensado en las víctimas?
Sufrir no da razón a nadie, pero vete y cuéntalo...
Las noticias deberían ser como el telégrafo, relatar los hechos y punto. Luego podría haber alguna que otra columna de opinión, pero con un encabezado bien clarito que diga eso, "Columna de opinión". Sí, lo sé, deja de soñar.
Vivimos en un mundo donde el relato (opinión mayoritaria impuesta) importa más que el dato (la noticia, el hecho)