La sentencia del Supremo a García Ortiz, analizada en tuits: "In dubio pro el que pueda hacer que haga"

La sentencia del Supremo a García Ortiz, analizada en tuits: "In dubio pro el que pueda hacer que haga"

“O una persona de su entorno”. Esa no la vimos venir. El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia condenatoria sobre Álvaro García Ortiz. Considera probado que fue el entonces fiscal general del Estado o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo de la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso. Vamos, que el caso podría ser como cuando tu hermano se comía todas las galletas y la colleja de tu madre te caía a ti.

DatosOMientes
¿Ya se ha leído las doscientas y pico páginas de sentencia con calma y reflexión?
sotillo
#1 No hace falta, no tienen vergüenza y las doscientas páginas restantes es para disimular, claro que el pedo que se han tirado no lo tapan por mucho que disimulen
tdgwho
que cansinos con la foto de hace 30 años.
frg
#2 ¿Te da vergüenza que tu madre enseñe las fotos de cuando eras pequeño a las visitas? La foto ésta es lo mismo, pero con otro tipo de vergüenza.  media
