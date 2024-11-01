La sentencia del Supremo a García Ortiz, analizada en tuits: "In dubio pro el que pueda hacer que haga"

“O una persona de su entorno”. Esa no la vimos venir. El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia condenatoria sobre Álvaro García Ortiz. Considera probado que fue el entonces fiscal general del Estado o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo de la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso. Vamos, que el caso podría ser como cuando tu hermano se comía todas las galletas y la colleja de tu madre te caía a ti.