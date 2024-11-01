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Una sentencia a lo Sherlock Holmes de la ponente Teresa Palacios condena a Villarejo por revelar datos reservados de Dina Bousselham

Una sentencia a lo Sherlock Holmes de la ponente Teresa Palacios condena a Villarejo por revelar datos reservados de Dina Bousselham

La jueza Palacios pone el dedo en la llaga de la cama redonda de periodistas y policías que ha campado por sus respetos en este país.

| etiquetas: sentencia , jueza , palacios , dina bousselman , podemos , villarejo
5 1 0 K 76 politica
2 comentarios
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#2 jorgeesc
Mira que me mola poco el Ekaizer... "una sentencia a lo Sherlock Holmes", no relata absolutamente nada del razonamiento que ha seguido y, por lo que relata, lo mismo podría haber dicho de la sentencia contra el fiscal general...
Qué de humo tiene el hombre este...
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menéame