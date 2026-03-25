Una sentencia pionera condena a Meta a pagar 375 millones de dólares por no proteger a los menores en las redes sociales

Esta semana se espera la sentencia del primer gran juicio sobre redes sociales y la adicción de los menores a las mismas, que tendrá lugar en Los Ángeles, California. Sin embargo, Nuevo México se le ha adelantado por apenas unas horas con una condena ejemplar. Un jurado ha determinado que Meta, la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, es culpable de utilizar sus plataformas sin la seguridad necesaria, lo que hace que los depredadores sexuales puedan contactar con los niños con más facilidad, y que lo hace a sabiendas.