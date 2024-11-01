edición general
La sentencia al fiscal general: diez interpretaciones contrarias entre la condena y el voto discrepante

Los dos votos en contra de la condena a Álvaro García Ortiz rebaten todos los argumentos de la mayoría de cinco magistrados, con tesis irreconciliables sobre la solidez de los indicios para atribuirle la filtración del correo o si el contenido de este era todavía un secreto cuando fue publicado

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ya han conseguido lo que querian esos "jueces" prevaricadores, ahora vendran las consecuencias para ellos espero que desde Europa los pongan donde merecen estar.
#4 Hynkel
#1 A García Ortiz le han metido lo mínimo, la inhabilitación y diez mil euritos de multa por ponerle algo.

El constitucional no puede dictar una sentencia absolutoria, sólo anular el juicio y ordenar que se repita con otro tribunal. Al que le sería prácticamente imposible otra sentencia condenatoria si no aparecen pruebas nuevas.

Pero como dice #2, el efecto que conseguían ya lo tienen. Difama que algo queda, y cuando venga la absolución definitiva el público ya estará por otra cosa.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Y así es cómo la confianza en la justicia cae al nivel del suelo. Lo arreglará el constitucional, espero
ehizabai #3 ehizabai
#1 Esto no es nuevo, lo nuevo es que ahora también le toca al psoÉ.
Pero estos modos de hacer justicia han sido el pan de cada día durante décadas para vascos, anarquistas, catalanes... Y por aquel entonces, en el psoÉ les reían las gracias a los jueces y los legitimaban en sus tropelías: "respeto máximo a las resoluciones judiciales", "el estado de derecho funciona" y demás milongas por bocazas del psoÉ, cuando los jueces encubrían y absolbían torturadores, o justificaban cerrar periódicos...
Ahora hay que ponerse serios porque han tocado al psoÉ, y "así es cómo la confianza en la justicia cae al nivel del suelo".
Pues vale.
