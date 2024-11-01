Una sentencia que declara falsas autónomas a seis ginecólogas pone contra las cuerdas a la sanidad privada  

La condena afecta al hospital de Pozuelo de Quirón, aunque varias fuentes señalan un aumento de las inspecciones de trabajo en el sector, donde es muy frecuente contratar a médicos como autónomos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de sentenciar que seis ginecólogas del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid son falsas autónomas, como concluyó la Inspección de Trabajo en 2021. La condena, que aún no es firme, afecta a la empresa con la que Quirón subcontrata el área de Ginecología y Obstetricia (Onginex SL)