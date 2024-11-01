edición general
Una sentencia que declara falsas autónomas a seis ginecólogas pone contra las cuerdas a la sanidad privada

La condena afecta al hospital de Pozuelo de Quirón, aunque varias fuentes señalan un aumento de las inspecciones de trabajo en el sector, donde es muy frecuente contratar a médicos como autónomos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de sentenciar que seis ginecólogas del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid son falsas autónomas, como concluyó la Inspección de Trabajo en 2021. La condena, que aún no es firme, afecta a la empresa con la que Quirón subcontrata el área de Ginecología y Obstetricia (Onginex SL)

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esta en manos del jefe de servicio de esta especialidad, a la que la Seguridad Social exige las cotizaciones sociales impagadas por estas empleadas. Pero también a Quirón, como responsable solidario.
#2 To_lo_loco
A los señores y señoras de Quiron habría que crujirles antes de que tengan poder para estrujarnos a nosotros.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#2 Ya lo están haciendo, y les ha costado un ático dúplex en Chamberí, bastante barato.
Lamantua #4 Lamantua
Eso lo arregla en un pispas la loca.
