El señor Darcy no vota al PP

"La metedura de pata del portavoz de Ayuso no es tal; responde a una pulsión que palpita en una parte de sus posibles votantes. Y esa no es otra que el deseo de regresión a tiempos pre o antidemocráticos en los que las féminas no resultaban amenazadoras y atendían el deseo hombruno sin chistar. Hasta funge como promesa electoral: “Vótenos y volverá usted a ligar y follar como toda la vida, sin temor a denuncias y a la clásica y machista manera”. Si algunos programas electorales van directos al bolsillo de los votantes –bajada de impuestos–"