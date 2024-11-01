¿Qué es el «senior living»? La nueva moda de ser viejo y no poder pagarse una residencia

Si eres viejo y quieres seguir viviendo, el senior living te interesa. Esta nueva moda, consistente en cumplir años y pretender no vivir en la calle, tiene cada vez más adeptos y está entrando con fuerza en España. A continuación, nuestros expertos te explican en qué consiste realmente. ¿Qué es el senior living? El senior living básicamente es, cómo decirlo, digamos que cada vez hay más viejos, y que estos viejos son cada vez más pobres, y que las residencias de ancianos son caras, y que los viejos van a tener que compartir piso.