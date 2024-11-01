edición general
Senderismo y cultura: El GR-234 (Zaragoza-Huesca o "de la Jorgeada") [Lugares históricos, imágenes, descripción]

En este artículo os voy a hablar de los valores históricos y culturales del camino GR (Gran Recorrido) 234, también conocido como "de la Jorgeada", que une Zaragoza y Huesca. Lo había realizado con anterioridad por etapas y en los días previos a esta entrada lo he transitado en su extensión completa de alrededor de 80 kilómetros (...) El objetivo principal de la entrada es contextualizar las zonas recorridas por la senda, con valores relevantes desde hace milenios. Incluyendo la actualidad

| etiquetas: senderismo , cultura , zaragoza , huesca , historia
woody_alien #2 woody_alien
Esto tiene toda la pinta de una calzada romana fosilizada, plana, recta, con un talud de varios metros de altura y 6 metros de ancho.

shorturl.at/iUZzH

Pero cuidado ...  media
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Algunas de sus lecciones sirven para comer de gorra en casa de los paisanos, en plan Un país en la mochila.
