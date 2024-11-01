Senderismo y cultura: El GR-234 (Zaragoza-Huesca o "de la Jorgeada") [Lugares históricos, imágenes, descripción]  

En este artículo os voy a hablar de los valores históricos y culturales del camino GR (Gran Recorrido) 234, también conocido como "de la Jorgeada", que une Zaragoza y Huesca. Lo había realizado con anterioridad por etapas y en los días previos a esta entrada lo he transitado en su extensión completa de alrededor de 80 kilómetros (...) El objetivo principal de la entrada es contextualizar las zonas recorridas por la senda, con valores relevantes desde hace milenios. Incluyendo la actualidad