El Senado aprueba alargar la vida de las nucleares Almaraz, Ascó y Cofrentes y recuperar las indemnizaciones de Renfe

El texto ha salido adelante con la incorporación de varias enmiendas del PP buscan blindar el actual mapa concesional de autobuses interurbanos. Además, pretenden extender la vida de la centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes, así como recuperar las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones en los trenes AVE, que Renfe eliminó en julio de 2024. Ha sido aprobado por la mayoria del Senado, tan sólo con los votos en contra de Vox, ERC y Bildu, y la abstencion de PNV y Junts.