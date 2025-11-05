edición general
El Senado aprueba alargar la vida de las nucleares Almaraz, Ascó y Cofrentes y recuperar las indemnizaciones de Renfe

El texto ha salido adelante con la incorporación de varias enmiendas del PP buscan blindar el actual mapa concesional de autobuses interurbanos. Además, pretenden extender la vida de la centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes, así como recuperar las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones en los trenes AVE, que Renfe eliminó en julio de 2024. Ha sido aprobado por la mayoria del Senado, tan sólo con los votos en contra de Vox, ERC y Bildu, y la abstencion de PNV y Junts.

#3 tierramar
El senado del PP; proponiendo en su línea: anteponer los beneficios de las empresas a la seguridad y salud de los españoles, provocando desastres y muertes. Las centrales nucleares españolas ya han traspasado los años para los cuáles fueron construidos, han sufrido sucesivos accidentes que apenas trascienden a la opinión pública,... Si ocurriera un desastre nuclear ,parte de España se haría inhabitable,...las muertes, enfermedades serían incontables. Lo que el PP toca, supone muertes para los ciudadanos
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 No se antepone nada a la seguridad, los informes negativos de las revisiones periódicas del CSN son vinculantes.

Y este dice que Almaraz puede seguir funcionando hasta 2030, y en el seguimiento diario del SISC no hay ningún suceso iniciador que diga lo contrario
www.csn.es/sisc/elsisc.do

Está claro que tú desconocimiento sobre el seguimiento de la seguridad en las centrales y tú :tinfoil: saben más que los técnicos del CSN
Barney_77 #1 Barney_77
En el congreso lo tiraran
#2 diablos_maiq
La "cámara territorial", meando fuera del tiesto de nuevo.
