La selección española rechaza la vacuna de Pfizer y se plantea ir a la Eurocopa sin recibir ninguna dosis

Después de toda la polémica que se ha organizado por la vacunación de la selección española, ahora mismo no es seguro que la vayan a recibir porque no quieren la que les van a administrar. Aunque Sanidad ha dado su OK, la RFEF quería que a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico les inoculasen la vacuna de Janssen, monodosis, y no de la Pfizer, que es la aprobada y que debe tener dos dosis.