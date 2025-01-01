·
8
meneos
11
clics
Feijóo pide al Gobierno desplegar el Ejército contra los incendios pero que el mando siga en las comunidades
La petición de más medios para el operativo de extinción de incendios contrasta con la afirmación de Alfonso Fernández Mañueco sobre que "hay medios suficientes" en Castilla y León
feijóo
incendios
ejército
politica
7 comentarios
politica
#3
vicus.
*
Frijolito dice una cosa y el Moñeco dice lo contrario, como para que se pongan a gestionar, acaban a hostias entre ellos. Dice Frijolito que hay que llamar al ejército, los nuestros, no la UME, que eso es cosa de los rojos de Zapatero... Será para dar un golpe de estado, poco les falta ya, por lo que se ve y se oye.
2
K
44
#2
valandildeandunie
*
O sea, que está reconociendo que las competencias en el control y prevención de incendios son de las CCAA y de sus políticos.
Me fascina como son capaces de mearse en sus votantes porque saben que son rematadamente subnormales.
1
K
30
#5
sotillo
#2
Pues es como si tuvieran miedo de que el estado se hiciera cargo ¿Esconden algo más que su manifiesta incompetencia para gestionar?
1
K
28
#6
SeñorPresunciones
#2
Exacto.
0
K
13
#7
pepel
y que los generales se acojan a la manguera.
0
K
17
#1
SeñorPresunciones
Este tío es más tonto y no nace.
0
K
13
#4
username
La Feijooada del día
0
K
11
