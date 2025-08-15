En la batalla por Aqraba, los colonos israelíes no perdonan ni la tierra ni la vida a los palestinos [EN

Esta vez la policía israelí ni siquiera se molestó en abrir una investigación. Para ellos, que un colono dispare un rifle automático contra palestinos, matando a uno e hiriendo a varios más, no es motivo para interrogar a nadie, especialmente ahora, cuando las vidas palestinas parecen no contar para nada... Cinco días después de que el colono Yinon Levi, conocido por sus actos violentos contra los palestinos, disparara y matara al maestro y pastor Awdah Hathaleen en las colinas del sur de Hebrón -y después de que el letal tirador fuera puesto e
