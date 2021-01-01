edición general
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump

El martes, el buen dato del IPC de EEUU desató la alegría en Wall Street: la inflación había subido menos de lo esperado, y la posibilidad de que los aranceles produjeran una lenta subida de precios durante meses en vez de un brusco pico era precisamente lo que los inversores querían oír. Las previsiones de bajadas de tipos de la Fed se aceleraron, y los inversores hasta empezaron a juguetear con la idea de una bajada 'jumbo' de 50 puntos básicos en la reunión del próximo mes de septiembre. Pero todas esas expectativas han sufrido un severo cor

#1 z1018
después de cambiar a la responsable de la agencia que hace las estadísticas de desempleo porque no le gustaban los resultados y sustituirlo por uno de los golpistas que asaltaron el capitolio en 2021, como para creerse alguna estadística de la república bananera de Donald
#2 absolutct
Verdaderamente, da lo mismo. Llevan desde mayo sin tomar datos. El último dato fue todo estimaciones a ojo de buen cubero
#3 La_Conquista_Del_Mundo
Sr Trump, tenemos que hablar.
Fdo: John Wick
