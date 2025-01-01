Personal de un pub 'se niega a servir' al vicepresidente de EEUU en sus vacaciones en UK (ING)

JD Vance, vicepresidente de EEUU, está de vacaciones en Reino Unido. En los Cotswolds, fue rechazado en el considerado mejor pub de UK: The Bull en Charlbury. Aunque tenía reserva, el personal se negó a atenderlo y amenazó con no trabajar si acudía. Según informes, Vance intentaba evitar protestas reservando todo el local, pero el establecimiento rechazó su presencia. Su predecesora Kamala Harris visitó el pub sin problemas el mes anterior, acompañada de fuerte seguridad.