Vicepresidenta del Tribunal Internacional de Justicia: “El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel”[ENG]

Julia Sebutinde, vicepresidenta ugandesa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declaró que Dios "cuenta conmigo para apoyar a Israel" y que las señales del "fin de los tiempos" se están "mostrando en Oriente Medio". A principios del año pasado, Sebutinde fue la única jueza de un panel de 17 miembros de la CIJ que dictaminó que era "plausible" que Israel estuviera cometiendo genocidio en Gaza, y votó en contra de las seis medidas adoptadas por el tribunal.

| etiquetas: tij , sionismo , evangelismo , mesianismo , julia sebutinde , uganda
15 comentarios
calde #7 calde
:eli: FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN

Veis lo malo que es permitir que se meta la religión en la educación de los niños pequeños? Lo veis??

La falta de un aprendizaje crítico y basado en conocimientos bien fundamentados, permite que luego el adulto se pueda tragar cualquier basura que le muestren por ahí, incluso para gente con tanta formación como una jueza. Puedes ser un experto en un tema, pero tener grandes lagunas en cuestiones esenciales.
5 K 78
Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 Tranquilo que Irene Montero dice que la alienacion parental no existe ergo ninguna otra forma de adoctrinamiento infantil existe
0 K 10
calde #12 calde
#11 ergo porque tú lo digas.... básicamente te inventas un razonamiento falaz sólo para sacar el nombre de Irene Montero y criticarla.

Pa ti :calzador:

Pa ti :calzador:
0 K 11
#4 joseclc
Y esto no es conflicto de intereses... noo, o una buena razón para inhabilitar a esta juega.
2 K 42
Yorga77 #6 Yorga77
¿Comprada o evangimierdas? ?( ?( ?(
2 K 42
rogerius #8 rogerius
#6 Comprada, chantajeada o evangimierdas, diría yo.
1 K 32
security_incident #1 security_incident
Ya que se ve que le mola la Justicia Medieval... Propongamos métodos de ejecución. Empiezo yo:

Lanzallamas

Lanzallamas
1 K 33
frankiegth #2 frankiegth *
#1. La mayoría de la clase obrera por muchísmo menos que lo que plantea esta jueza desgraciada pierde su trabajo.

El "fin de los tiempos" al fondo a la derecha en la cola del paro. Una prueba más de que tener carrera universitaria, por dura que sea, no tiene porque acabar amueblando correctamente la cabeza de nadie, si tan siquiera con matrículas de honor.
2 K 42
security_incident #9 security_incident
#2 O eso o está tan cogida por los ovarios que no se le ocurrió decir mayor burrada para forzar que el tribunal la expulse y salirse así del marrón. Está jurídicamente totalmente incapacitada para sinó para la judicatura, al menos para juzgar el caso de Genocidio de Israel.

Alguien se imagina, yo que sé, al juez Hurtado con lo de la Gürtel decir "Dios me ha elegido para proteger al PP"?

Alguien se imagina, yo que sé, al juez Hurtado con lo de la Gürtel decir "Dios me ha elegido para proteger al PP"?
2 K 43
sotillo #15 sotillo
#1 A mi me recuerda cierto mayordomo de color que por favorecer a su amo puteaba lo indecible a los esclavos y que al final de la peli lo revientan con dinamita
0 K 11
Putirina #5 Putirina
Ay, la religión y el pensamiento mágico, siempre tan socorridos para justificar cualquier barbarie.
1 K 25
woody_alien #10 woody_alien
Oiga, pues a ese señor lo mataron precisamente esos de los que usted habla ¿quiere decir que les tiene muchas simpatías? A mi eso de ser encadenado, azotado y crucificado no me despertaría muchas empatías hacía mis torturadores.
1 K 22
thror #13 thror
#10 Los evangelistas por algun motivo son absolutos fanaticos defensores de Israel y los sionistas.
0 K 10
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Esta señora que opina del LRA? O del conflicto de su país con Tanzania?

A ver si estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
0 K 20
#14 Sigo_intentandolo
Y esta es razón por la que no podemos permitir fanáticos en puestos de responsabilidad... sus creencias siempre acaban afectando a su trabajo.

Vease: esto mismo, aborto, divorcio, matrimonio del mismo sexo, derechos de la mujer...

(Anda... como los jueces y médicos del OPUS).
0 K 7

