Vicepresidenta del Tribunal Internacional de Justicia: “El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel”[ENG]

Julia Sebutinde, vicepresidenta ugandesa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declaró que Dios "cuenta conmigo para apoyar a Israel" y que las señales del "fin de los tiempos" se están "mostrando en Oriente Medio". A principios del año pasado, Sebutinde fue la única jueza de un panel de 17 miembros de la CIJ que dictaminó que era "plausible" que Israel estuviera cometiendo genocidio en Gaza, y votó en contra de las seis medidas adoptadas por el tribunal.
| etiquetas: tij , sionismo , evangelismo , mesianismo , julia sebutinde , uganda
Veis lo malo que es permitir que se meta la religión en la educación de los niños pequeños? Lo veis??
La falta de un aprendizaje crítico y basado en conocimientos bien fundamentados, permite que luego el adulto se pueda tragar cualquier basura que le muestren por ahí, incluso para gente con tanta formación como una jueza. Puedes ser un experto en un tema, pero tener grandes lagunas en cuestiones esenciales.
Pa ti
Lanzallamas
El "fin de los tiempos" al fondo a la derecha en la cola del paro. Una prueba más de que tener carrera universitaria, por dura que sea, no tiene porque acabar amueblando correctamente la cabeza de nadie, si tan siquiera con matrículas de honor.
Alguien se imagina, yo que sé, al juez Hurtado con lo de la Gürtel decir "Dios me ha elegido para proteger al PP"?
A ver si estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
Vease: esto mismo, aborto, divorcio, matrimonio del mismo sexo, derechos de la mujer...
(Anda... como los jueces y médicos del OPUS).