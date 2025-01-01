Vicepresidenta del Tribunal Internacional de Justicia: “El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel”[ENG]

Julia Sebutinde, vicepresidenta ugandesa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declaró que Dios "cuenta conmigo para apoyar a Israel" y que las señales del "fin de los tiempos" se están "mostrando en Oriente Medio". A principios del año pasado, Sebutinde fue la única jueza de un panel de 17 miembros de la CIJ que dictaminó que era "plausible" que Israel estuviera cometiendo genocidio en Gaza, y votó en contra de las seis medidas adoptadas por el tribunal.