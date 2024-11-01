Seis siglos de raíces gitanas

Lolita Flores y Pepe Habichuela son condecorados con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en el homenaje al pueblo romaní con motivo de los 600 años de su llegada a España.
Han sufrido la Eugenesia en Alemania, Suecia, Suiza o Noruega por poner unos pocos ejemplos (en España, gracias a la Iglesia católica que prohibía la esterilización y el aborto ahora podemos disfrutar de sus costumbres y tradiciones).
Aún así, en España tenemos que trabajar bastante para no asumir que cuando se habla de ciertos delitos… » ver todo el comentario
Este es un payo que tiene un paciente ingresado y oye el parte medico con pronostico grave sin agredir, amenazar o insultar a ningun medico. Fin
Este es un payo al que para la guardia civil, enseña la documentacion y continua su viaje. Fin
Este es un payo que por las mañanas lleva a sus hijos al colegio mientras les explica las ventajas de una educacion universal y gratuita. Fin
Este es un payo que paga la luz a su compañia electrica y no usa halogenos… » ver todo el comentario
Siempre que hay miedo de hablar mal de un colectivo me viene a la cabeza la gran frase de Voltaire:
Para saber quién te domina, simplemente mira a quién no te permiten criticar