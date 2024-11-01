edición general
Seis siglos de raíces gitanas

Seis siglos de raíces gitanas

Lolita Flores y Pepe Habichuela son condecorados con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en el homenaje al pueblo romaní con motivo de los 600 años de su llegada a España.

10 comentarios
FunFrock #3 FunFrock
La audiencia nacional está observando este meneo
#4 BoosterFelix
Hoy día preguntar a cualquier sociólogo que nos explique cómo es posible que la sociedad europea haya dejado a los chinos integrarse en solo 50 años y haya mantenido marginados a los gitanos durante 500 años es obligar a ese sociólogo a convertirse en diana de los ofendiditos.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Egipcianos de paso decían ser.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Tiempo han tenido :popcorn:
#8 meneametemp
Estamos hablando de un pueblo que ha sufrido persecuciones en todos los países en los que ha estado, a pesar de haber sido siempre un pueblo pacífico.

Han sufrido la Eugenesia en Alemania, Suecia, Suiza o Noruega por poner unos pocos ejemplos (en España, gracias a la Iglesia católica que prohibía la esterilización y el aborto ahora podemos disfrutar de sus costumbres y tradiciones).

Aún así, en España tenemos que trabajar bastante para no asumir que cuando se habla de ciertos delitos…   » ver todo el comentario
#1 Nastar
Jjajajajaj todo dios acojonado de comentar aqui :-* :troll: :troll: :troll: :troll:
Ripio #2 Ripio
#1 A ver, ¿hay alguien tan infame como para criticar el enorme aporte cultural de Lolita flowers?
#5 Nastar
#2 ni flowers....
#6 Nastar
Venga, a por un strike por patata


Este es un payo que tiene un paciente ingresado y oye el parte medico con pronostico grave sin agredir, amenazar o insultar a ningun medico. Fin


Este es un payo al que para la guardia civil, enseña la documentacion y continua su viaje. Fin


Este es un payo que por las mañanas lleva a sus hijos al colegio mientras les explica las ventajas de una educacion universal y gratuita. Fin


Este es un payo que paga la luz a su compañia electrica y no usa halogenos…   » ver todo el comentario
#9 meneametemp
#6 Aquí en menéame se han hecho chistes hasta con matanzas, un poco de humor negro no viene mal.

Siempre que hay miedo de hablar mal de un colectivo me viene a la cabeza la gran frase de Voltaire:

Para saber quién te domina, simplemente mira a quién no te permiten criticar
