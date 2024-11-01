Seis despidos en El Español tras la alerta de Pedro J. Ramírez por la caída de tráfico

Hace dos semanas el director convocó a la redacción para buscar un nuevo rumbo para el periódico. La dirección plantea priorizar las exclusivas periodísticas y reducir el volumen de publicaciones de menor impacto. La estrategia pasa por publicar menos piezas y reforzar los procesos de edición. El objetivo es adaptar los contenidos a la lectura móvil y mejorar su estructura. Fundado en 2015, El Español se mantiene como uno de los principales medios digitales en España, con más de 19 millones de usuarios único mensuales...
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Mas clickbaits hechos con IA que atufan a sesgo politico recien salido del armario del siglo pasado.
El tema de la lectura esta muy jodido pero seguro que con eso aumentan el numero de bots chinos habituales que hacen click en sus articulos.