Seis despidos en El Español tras la alerta de Pedro J. Ramírez por la caída de tráfico

Hace dos semanas el director convocó a la redacción para buscar un nuevo rumbo para el periódico. La dirección plantea priorizar las exclusivas periodísticas y reducir el volumen de publicaciones de menor impacto. La estrategia pasa por publicar menos piezas y reforzar los procesos de edición. El objetivo es adaptar los contenidos a la lectura móvil y mejorar su estructura. Fundado en 2015, El Español se mantiene como uno de los principales medios digitales en España, con más de 19 millones de usuarios único mensuales...