Seis de cada diez ciudadanos con seguro privado recurriría a la sanidad pública ante un episodio grave de salud

El 61,4% de las personas que tienen seguro privado médico- ya sea individual o contratado por su empresa- prefiere la sanidad pública en caso de padecer un problema grave de salud, según refleja el barómetro sanitario publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que pone de manifiesto el papel del Sistema Nacional de Salud (SNS) como referencia de calidad y seguridad asistencial, incluso entre quienes disponen de acceso a la sanidad privada.

7 comentarios
Torrezzno
Pero es logico, quieren asistencia rapida para cosas comunes como medico de cabecera, especialistas, urgencias. Pero si tienes un cancer casi mejor en la publica
Ovlak
#2 Lo que no es lógico es que al menos 3,5 personas de las restantes piensen que realmente tienen opción.
okeil
Para lo grave, la pública, y para lo menos grave, la pública también, porque no consigues que te lo resuelvan en la privada.
Torrezzno
#4 hay que ser honestos. La pública para algunas cosas bien para otras no tanto, pero se debe sin duda a los recortes que llevan anos haciendo.

Mi novia lleva 4 meses esperando a que le mande una resonancia magnética para una hernia que le pidió su médica de cabecera, cuando fue por urgencias por el dolor en la publica le recomendaron que se hiciese la resonancia por la privada y efectivamente. En la privada hace ya tres que se la hiceron y la vio la neurocirujana. Por suerte no hubo que operar.
Esku
No entiendo por que. Ayer escuche a Rallo hablando de los seguros de salud privados y no encuentro el motivo.
elmileniarismovaallegar
Solo 6???... yo diría 9 de cada 10 (el décimo es millonario y tiene sus médicos privados de toda la vida...)
Enraged_Citizen
Los otros cuatro cuando les echen del seguro privado porque dejaron de ser rentables.
