Seis de cada diez ciudadanos con seguro privado recurriría a la sanidad pública ante un episodio grave de salud

El 61,4% de las personas que tienen seguro privado médico- ya sea individual o contratado por su empresa- prefiere la sanidad pública en caso de padecer un problema grave de salud, según refleja el barómetro sanitario publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que pone de manifiesto el papel del Sistema Nacional de Salud (SNS) como referencia de calidad y seguridad asistencial, incluso entre quienes disponen de acceso a la sanidad privada.
Mi novia lleva 4 meses esperando a que le mande una resonancia magnética para una hernia que le pidió su médica de cabecera, cuando fue por urgencias por el dolor en la publica le recomendaron que se hiciese la resonancia por la privada y efectivamente. En la privada hace ya tres que se la hiceron y la vio la neurocirujana. Por suerte no hubo que operar.