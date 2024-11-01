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Seis de cada diez casos de violencia institucional machista señalan al sector judicial

Seis de cada diez casos de violencia institucional machista señalan al sector judicial

Un informe recaba 139 casos de violencia institucional machista, 44 sobre niños, niñas y adolescentes. Castigar a madres protectoras mediante retiradas de custodia, fallar en la asistencia jurídica gratuita o normalizar la falta de imparcialidad en juzgados son algunas de las prácticas registradas.

| etiquetas: violencia , institucional , judicial
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3 1 1 K 28 actualidad
strike5000 #1 strike5000
"Castigar a madres protectoras mediante retiradas de custodia"

Traduzco:

Retirar la custodia a madres que secuestran a sus hijos, les impiden el régimen de visita otorgado por un juez a los padres y se los llevan a otros países sin permiso.
3 K 40

menéame