Seis de cada diez casos de violencia institucional machista señalan al sector judicial

Un informe recaba 139 casos de violencia institucional machista, 44 sobre niños, niñas y adolescentes. Castigar a madres protectoras mediante retiradas de custodia, fallar en la asistencia jurídica gratuita o normalizar la falta de imparcialidad en juzgados son algunas de las prácticas registradas.
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Traduzco:
Retirar la custodia a madres que secuestran a sus hijos, les impiden el régimen de visita otorgado por un juez a los padres y se los llevan a otros países sin permiso.