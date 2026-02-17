La Seguridad Social aclara que no basta con tener 15 años cotizados para acceder a la pensión de jubilación: existe un requisito adicional sobre los últimos años trabajados

La reforma de las pensiones de 2013 sigue su curso aumentando progresivamente la edad de jubilación, pero no ha modificado uno de los pilares para acceder a la prestación: el requisito de cotización mínima. Para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación se mantiene la exigencia de haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación.