Seguridad Nacional detecta una amenaza de "artefactos explosivos" en el transporte aéreo por el apoyo de España a Ucrania

El apoyo militar de España a Ucrania no solo ha desatado una feroz campaña de ciberataques de hackers pro rusos contra infraestructuras críticas de nuestro país. Desde el pasado año 2024, también “ha aumentado significativamente el uso de artefactos explosivos e incendiarios ocultos en paquetería que posteriormente se transporta por vía aérea”, advierte el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en la nueva Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional.

No me creo nada, un país europeo tan poco beligerante contra Rusia como lo es España vamos a ver si le metemos miedo y lo convertimos en antirruso como los bálticos, Polonia o Reino Unido.
Me suena a burda propaganda, pero hay quien va con ello
#1 en menéame cualquier putinejo con acceso a nada sabe más de seguridad nacional que el propio departamento de Seguridad Nacional, con acceso a todo.

Pero luego hablamos de rusoplanismo y las manos a la cabeza indignados. Es entrañable.
#5 Yo también sé muchas cosas de las que ni me acuerdo...
#8 Es que lo de que Rusia siempre está tratando de destruir Europa no tiene mucho sentido. Y no hay que ser muy putinejo para ver que Europa ha sido más beligerante con Rusia que Rusia con Europa, por mucho que la invasión de Ucrania sea injustificable.
Europa pasó de ser, no voy a decir neutral pero sí que trataba de evitar conflictos con Rusia por no haber nada que ganar ahí. Merkel y Holland mediaban para que el conflicto de Ucrania…   » ver todo el comentario
Otro aviso de algo que no esta comprobado pero que sirve para lograr el objetivo perseguido, meter miedo. Esto es como los anuncios de alarmas anti ocupación cuando bajas a por el pan, la población se preocupa y se venden alarmas ,cerraduras de seguridad y puertas super blindadas como si fueran gominolas, negocio redondo.
La fábrica de buscas de Israel debe estar funcionando a todo trapo.
Pues ahora añádele Israel.
He oído la chorrada de la cadena ser y no hay por donde coger un relato absolutamente vacuo,sin aportar datos donde solo una mente calenturienta le puede dar crédito.Comida para cocodrilos.
llevan haciendolo tiempo en alemania , quieren estan testeando cuanto tardan en ser detectados , ya intentaron matar a uno asi tambien o no me acuerdo si lo lograron pero vamos que estan contratando lobos solitarios por btcs ya es sabido
#5 Claro hombre, ni te acuerdas de lo que hablas ni das un mísero enlace pero eh, es bien sabido por los NAFO...

Faltaría más, cómo no vais a estar al tanto de la propaganda que ayudáis a divulgar?

Otro artículo asusta-viejas para justificar el robo a los europeos.
Me creo mas que sea por el rechazo al genocidio en palestina que a lo de ucrania. Los putos sionistas son capaces de cualquier cosa contra cualquiera, son el cáncer de la humanidad.
