Seguridad Nacional detecta una amenaza de "artefactos explosivos" en el transporte aéreo por el apoyo de España a Ucrania

El apoyo militar de España a Ucrania no solo ha desatado una feroz campaña de ciberataques de hackers pro rusos contra infraestructuras críticas de nuestro país. Desde el pasado año 2024, también “ha aumentado significativamente el uso de artefactos explosivos e incendiarios ocultos en paquetería que posteriormente se transporta por vía aérea”, advierte el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en la nueva Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional.
| etiquetas: amenzas , terrorismo , rusia , politica , sociedad
Me suena a burda propaganda, pero hay quien va con ello
Pero luego hablamos de rusoplanismo y las manos a la cabeza indignados. Es entrañable.
#8 Es que lo de que Rusia siempre está tratando de destruir Europa no tiene mucho sentido. Y no hay que ser muy putinejo para ver que Europa ha sido más beligerante con Rusia que Rusia con Europa, por mucho que la invasión de Ucrania sea injustificable.
Europa pasó de ser, no voy a decir neutral pero sí que trataba de evitar conflictos con Rusia por no haber nada que ganar ahí. Merkel y Holland mediaban para que el conflicto de Ucrania… » ver todo el comentario
Faltaría más, cómo no vais a estar al tanto de la propaganda que ayudáis a divulgar?
Otro artículo asusta-viejas para justificar el robo a los europeos.