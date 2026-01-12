Segundo fallo consecutivo de un cohete PSLV de India (misión PSLV-C62)

La agencia espacial de India (ISRO) vuelve a sufrir un revés. El 12 de enero de 2026 a las 04:48 UTC despegaba la misión PSLV-C62 desde la rampa FLP (First Launch Pad) del Centro Espacial Satish Dhawan (SDSC-SHAR), situado en la isla de Shriharikota. El lanzamiento —en la configuración PSLV-DL, con dos aceleradores PSOM-XL— terminó en fracaso a los 6 minutos y 20 segundos cuando la tercera etapa de combustible sólido comenzó a dar tumbos sin control. Como resultado, se perdió la carga útil, integrada por 16 satélites.