Segundo fallo consecutivo de un cohete PSLV de India (misión PSLV-C62)

La agencia espacial de India (ISRO) vuelve a sufrir un revés. El 12 de enero de 2026 a las 04:48 UTC despegaba la misión PSLV-C62 desde la rampa FLP (First Launch Pad) del Centro Espacial Satish Dhawan (SDSC-SHAR), situado en la isla de Shriharikota. El lanzamiento —en la configuración PSLV-DL, con dos aceleradores PSOM-XL— terminó en fracaso a los 6 minutos y 20 segundos cuando la tercera etapa de combustible sólido comenzó a dar tumbos sin control. Como resultado, se perdió la carga útil, integrada por 16 satélites.

3 comentarios
chupacabres #1 chupacabres
Helicopter helicopter
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
sera el aceite, que nos conocemos y hemos visto ya videos de alli :troll:
#3 Pitchford
Por lo menos no se han quedado los satélites dando vueltas por el espacio..
