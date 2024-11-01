Según informes, el Pentágono utilizó una solución alternativa de Microsoft para probar los modelos OpenAI, a pesar de la prohibición [eng]

Los recientes acuerdos de OpenAI con el ejército estadounidense han generado mucha controversia. Sin embargo, no hace mucho tiempo, la empresa de inteligencia artificial tenía una política que prohibía el uso de sus modelos por parte de militares o con fines bélicos. A pesar de dicha prohibición, el Pentágono ya había estado probando una versión de los modelos de OpenAI a través de Microsoft, en una aparente solución alternativa, desde 2023, según Wired. OpenAI y Microsoft no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Gizmodo.