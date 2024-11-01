Según una auditoría independiente, Google, Microsoft y Meta te siguen rastreando incluso cuando decides darte de baja [ENG]

Según la auditoría realizada por el motor de búsqueda especializado en privacidad webXray, el 55 % de los sitios web analizados instalaban cookies publicitarias en el navegador de los usuarios, incluso aunque estos hubieran desactivado el seguimiento. La auditoría de privacidad [...] analizó el tráfico web de más de 7000 sitios web populares en California durante el mes de marzo y descubrió que la mayoría de las empresas tecnológicas ignoran cuando un usuario solicita excluirse del seguimiento mediante cookies.