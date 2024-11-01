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Según una auditoría independiente, Google, Microsoft y Meta te siguen rastreando incluso cuando decides darte de baja [ENG]

Según una auditoría independiente, Google, Microsoft y Meta te siguen rastreando incluso cuando decides darte de baja [ENG]

Según la auditoría realizada por el motor de búsqueda especializado en privacidad webXray, el 55 % de los sitios web analizados instalaban cookies publicitarias en el navegador de los usuarios, incluso aunque estos hubieran desactivado el seguimiento. La auditoría de privacidad [...] analizó el tráfico web de más de 7000 sitios web populares en California durante el mes de marzo y descubrió que la mayoría de las empresas tecnológicas ignoran cuando un usuario solicita excluirse del seguimiento mediante cookies.

| etiquetas: google , microsoft , meta , rastreo , privacidad
13 3 0 K 100 tecnología
3 comentarios
13 3 0 K 100 tecnología
#3 ces
A nuestro alcance esta dejar de usar Chrome y poer una solucion en el navegador que elimine las cookies, tipo la extension Cookie Autodelete de Firefox; hay mas remedios.
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pitercio #2 pitercio *
Son peor que una pareja tóxica. Yo me descojono de los fans de LinkedIn. Sé que, los secretos, no van a estar seguros con ellos.
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#1 HangTheRich
puto gran hermano chino que viene a robarnos nuestros datos
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menéame