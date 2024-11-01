El secuestro del aula... cuando el derecho a reventarlo todo vence al derecho a aprender

Últimamente, si te atreves a decir que el ambiente en los centros es insostenible, te tachan de facha, de autoritario o de tener poca inteligencia emocional. Pero vamos a decir las cosas claras, aunque a los de la pedagogía de salón les dé un parraque… la educación pública está secuestrada. Hemos llegado a un punto de delirio colectivo donde el derecho de un solo alumno a reventar la clase sistemáticamente está por encima del derecho de los otros 29 a recibir una educación que no parezca un episodio de Hermano Mayor.
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Mañana mismo se os cede el aula. Venid vosotros, con vuestras dinámicas de grupo de colores y vuestro mindfulness pedagógico, y le dais clase a ese alumno que lleva tres años usando el insulto como saludo y el libro como proyectil. Quedaos con él… » ver todo el comentario
Dicho esto, tampoco se pude ser inclusivo a cualquier precio. Yo empezaría por los padres, y por los responsables de educación, lo de meter a los pedagogos como culpables últimos, no lo veo.
Mi mujer trabajó varios años en centros de educación especial, la mayoría llegaban tan traumatizados de la educacion ordinaria que los pobres no se querían ir de alli aunque lo mejor en algunos casos era que estuviesen haciendo una FP.
¿La culpa? El bullying y las burlas de sus compañeros, que estaban muy "bien educados" en sus casas.
Luego conoces a los papás de las criaturas y entiendes todo.
Pero supongo que ese tipo de comportamientos y educacion fuera del aula no molesta tanto, molestan luego los problemas que provocan y la solución es culpar a los demás. Como en tantas otras cosas.
Pero te pones la tirita de "ejjj k me yaman fachaa" y ea, ya puedes decir lo que quieras.
Mira, 1 (no quoteo porque no quiero generar hilo) demuestra que tengo razón
Entre eso, y los supuestos pedagogos que van de idea brillante en idea brillante, sin escuchar a nadie, les estan dando por todos lados a los docentes. Por… » ver todo el comentario
Sobre teorías felices de gente que huyo de la realidad de dar clases para vivir del mundo de las ideas pues ha sido un meme desde al menos hace 40 años... Aunque la docencia realmente si evoluciona y crea nuevos procedimientos, al menos es lo que he oído de conocidos
profesoresdomadores de bestias
Pero bueno, cada poco tenemos el típico artículo sobre educación por aquí que sustituye el análisis por el desahogo, mezclando casos extremos, burlas a supuestos "gurús" y… » ver todo el comentario
No has pisado una aula en 40 años hullo
Podéis llevar a vuestros hijos a la privada o si no podéis permirtiroslo a la concertada. Allí estarán lejos de tarados y recibirán una educación como Dios manda
Joder a la mayoría por unos pocos