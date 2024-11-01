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El secuestro del aula... cuando el derecho a reventarlo todo vence al derecho a aprender

El secuestro del aula... cuando el derecho a reventarlo todo vence al derecho a aprender

Últimamente, si te atreves a decir que el ambiente en los centros es insostenible, te tachan de facha, de autoritario o de tener poca inteligencia emocional. Pero vamos a decir las cosas claras, aunque a los de la pedagogía de salón les dé un parraque… la educación pública está secuestrada. Hemos llegado a un punto de delirio colectivo donde el derecho de un solo alumno a reventar la clase sistemáticamente está por encima del derecho de los otros 29 a recibir una educación que no parezca un episodio de Hermano Mayor.

| etiquetas: secuestro , aula , reventarlo , derecho , aprender
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 doyou
"Y aquí viene mi propuesta favorita. Para todos esos gurús y opinólogos de red social que defienden la «inclusión a cualquier precio» (incluso al precio de la salud mental del docente y del futuro del resto de la clase), tengo un plan perfecto…

Mañana mismo se os cede el aula. Venid vosotros, con vuestras dinámicas de grupo de colores y vuestro mindfulness pedagógico, y le dais clase a ese alumno que lleva tres años usando el insulto como saludo y el libro como proyectil. Quedaos con él…   » ver todo el comentario
6 K 72
Raziel_2 #4 Raziel_2 *
#1 Es muy facil ser inclusivo, cuando dejas de lado a todo el que te molesta.

Dicho esto, tampoco se pude ser inclusivo a cualquier precio. Yo empezaría por los padres, y por los responsables de educación, lo de meter a los pedagogos como culpables últimos, no lo veo.

Mi mujer trabajó varios años en centros de educación especial, la mayoría llegaban tan traumatizados de la educacion ordinaria que los pobres no se querían ir de alli aunque lo mejor en algunos casos era que estuviesen haciendo una FP.

¿La culpa? El bullying y las burlas de sus compañeros, que estaban muy "bien educados" en sus casas.

Luego conoces a los papás de las criaturas y entiendes todo.
3 K 47
#7 doyou
#4 la cuestión es si la inclusión es a cualquier precio. Por cierto, incluir a alguien es tenerlo simplemente ahí. Cuando se es parte de algo lo integras, no simplemente estás incluido.
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Raziel_2 #12 Raziel_2 *
#7 Cuando los padres no paran de repetir que los profesores son unos vagos y unos inútiles, poco puedes hacer dentro del aula.

Pero supongo que ese tipo de comportamientos y educacion fuera del aula no molesta tanto, molestan luego los problemas que provocan y la solución es culpar a los demás. Como en tantas otras cosas.
3 K 32
elmakina #18 elmakina
#1 Habla de "gurús" un tipo que tiene un blog para pontificar día sí y día también sobre cómo habría que arreglar la educación desde su púlpito.
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Andreham #2 Andreham *
Cuando "cada vez que alguien no me baila el agua lloro porque me llaman facha" es la forma estandar de empezar un artículo de opinión ya sabes que la opinión que se va a dar es, bien una mierda, bien una perogullada de manual.

Pero te pones la tirita de "ejjj k me yaman fachaa" y ea, ya puedes decir lo que quieras.

Mira, 1 (no quoteo porque no quiero generar hilo) demuestra que tengo razón xD
7 K 54
#8 doyou
#2 es al revés, cada vez que llevo la contraria a alguien que no tiene argumentos, me llaman facha. O rojo. O machista. Cualquier etiqueta evidencia la falta de argumentos.
2 K 16
#11 Carlolargo *
#2 poco más iba a comentar yo, al menos fue educado de ponerlo en la primera frase. El preludio del relato sobre un suceso que ocurrió en su imaginación.
0 K 6
Doisneau #6 Doisneau *
Totalmente de acuerdo con este señor. Nunca entendere por que no hay expulsiones REALES de los centros ante segun que actitudes. Un solo alumno problematico puede hacer que se estanque una clase entera, por no hablar de la falta de empatia hacia los profesores que se estan dejando la salud por cuatro niñatos que te hacen la vida imposible.

Entre eso, y los supuestos pedagogos que van de idea brillante en idea brillante, sin escuchar a nadie, les estan dando por todos lados a los docentes. Por…   » ver todo el comentario
4 K 54
#9 doyou
#6 esa es la cuestión, si la inclusión funcionara tal cual se lleva a cabo, la educación estaría en su prime. Pero es al revés.
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Doisneau #15 Doisneau
#9 Es que no tiene sentido. Expulsion directa a este tipo de alumnos y a otra cosa. Entre alumnos que sufren bullying y profesores que mentalmente estan en la puta mierda, tu diras que sentido tiene mantener al cabestro de turno escolarizado. Expulsion y ya si eso que los padres lo eduquen en casa, que es legal en España. O habilitar aguna opcion que puedan pedir una segunda oportunidad en otro centro en una entrevista, pero como hemos acostumbrado tanto a padres como a alumnos que no hay consecuencias reales, pues aqui estamos.
1 K 34
Raziel_2 #14 Raziel_2
#6 No hay expulsiones porque la política de inspección en los centros publicos es: "No cabrear a los padres".
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Doisneau #16 Doisneau
#14 Pues tal y como va la cosa, quizas habria que expulsar de forma definitiva al 10% del alumnado tranquilamente. Hay mucha gente sufriendo por un puñado de subnormales.
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placeres #19 placeres
#6 se limitan las expulsiónes porque esos niños tendran que seguir escolarizados en algún sitio, solo trasladas el problema y el modelo de correccional como que tampoco funcionó muy bien que digamos.

Sobre teorías felices de gente que huyo de la realidad de dar clases para vivir del mundo de las ideas pues ha sido un meme desde al menos hace 40 años... Aunque la docencia realmente si evoluciona y crea nuevos procedimientos, al menos es lo que he oído de conocidos profesores domadores de bestias
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Doisneau #20 Doisneau
#19 Creo que habria que ir poniendo sobre la mesa expulsion y ser educado en casa. No tiene sentido el clima irrespirable de las clases por 3 mongolos, la verdad
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Milmariposas #17 Milmariposas
Si sólo fuera un solo alumno por aula... :'( {0x1f62d}
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elmakina #13 elmakina *
Lo más preocupante es que, pese a la seguridad con la que pontifica, el melón este parece confundir experiencia acumulada con lucidez pedagógica... A ver si nos enteramos, que haber pasado muchos años en las aulas no garantiza comprender bien los fenómenos que allí ocurren ni saber formular soluciones justas.
Pero bueno, cada poco tenemos el típico artículo sobre educación por aquí que sustituye el análisis por el desahogo, mezclando casos extremos, burlas a supuestos "gurús" y…   » ver todo el comentario
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Amperobonus #3 Amperobonus
¿30 alumnos?

No has pisado una aula en 40 años hullo
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
:popcorn: y bueno, ahora que :popcorn:
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CarlosSanchezDiaz #10 CarlosSanchezDiaz
chicos, chicos, tranquilidad. Esas cosas del niño tarado que no deja impartir clase pasa en la publica y no en todos los centros.
Podéis llevar a vuestros hijos a la privada o si no podéis permirtiroslo a la concertada. Allí estarán lejos de tarados y recibirán una educación como Dios manda
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#21 Comorr
Y así con todo
Joder a la mayoría por unos pocos
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menéame