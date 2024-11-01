El sector de la construcción de Alabama se enfrentaría a una devastadora escasez de mano de obra por las medidas de Trump en materia de inmigración [Ing]

Tim Harrison, presidente de la Asociación de Constructores y Contratistas de Alabama, dijo que la industria de la construcción apoya la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos. Sin embargo, añadió que las personas que llegaron aquí sin documentos legales hace años y han demostrado ser empleados fiables y respetuosos con la ley son valiosas para la industria y para la economía en general. "Desde un punto de vista económico, desde nuestra economía, retirar a tantos trabajadores de nuestra fuerza laboral afectará negativamente…"