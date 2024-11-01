edición general
9 meneos
6 clics
El sector de la construcción de Alabama se enfrentaría a una devastadora escasez de mano de obra por las medidas de Trump en materia de inmigración [Ing]

El sector de la construcción de Alabama se enfrentaría a una devastadora escasez de mano de obra por las medidas de Trump en materia de inmigración [Ing]

Tim Harrison, presidente de la Asociación de Constructores y Contratistas de Alabama, dijo que la industria de la construcción apoya la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos. Sin embargo, añadió que las personas que llegaron aquí sin documentos legales hace años y han demostrado ser empleados fiables y respetuosos con la ley son valiosas para la industria y para la economía en general. "Desde un punto de vista económico, desde nuestra economía, retirar a tantos trabajadores de nuestra fuerza laboral afectará negativamente…"

| etiquetas: trump , ice , inmigración , deportaciones , trabajadores , esenciales
8 1 0 K 91 actualidad
6 comentarios
8 1 0 K 91 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Tienen que tener una horda de nazis, rednecks y patriotas esperando a coger esos empleos…
0 K 20
JanSmite #1 JanSmite
Eso va a ser fenomenal para los trabajadores yankis que queden, va a significar que pueden exprimir a los contratistas y promotores. Eso sí, también va a significar que los precios se van a disparar.
0 K 12
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
les faltan esclavos a los pobres
0 K 10
Cuñado #5 Cuñado
Joder, leí "el sector de la construcción de Aldama"... Suficiente internet por hoy.
0 K 10
zorreame #6 zorreame
Que den conciertos.
0 K 10
azathothruna #4 azathothruna
Extra history empezo la saga de la historia de las deportaciones masivas de gringolandia
Recomendado
0 K 6

menéame