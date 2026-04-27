El secreto mejor guardado del mercado más grande de España: un grupo de halcones para proteger las 150.000 toneladas de pescados que se venden

Mercamadrid tiene desde 2022 un servicio de cetrería para ahuyentar de sus instalaciones conejos, gaviotas y palomas. Prefiere llevarlo con discreción y no promocionar este trabajo. El secreto mejor guardado del mercado de abastecimiento más grande de España, Mercamadrid, es un grupo de halcones. Desde julio de 2022, la institución tiene contratado con empresas especializadas un servicio de control de fauna para proteger sus bienes más preciados: las miles y miles de toneladas de alimentos frescos que se distribuyen