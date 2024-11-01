El secreto del GAZ-69: un todoterreno capaz de desmontarse en 45 minutos

Puede que hoy parezca un vehículo rudo y primitivo, pero el GAZ-69 fue en realidad una máquina diseñada con una idea clara: que fuese capaz de resistirlo todo y poder repararse en cualquier lugar. Tras la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros soviéticos analizaron vehículos extranjeros y aprendieron una lección clave: en condiciones extremas, lo importante no es la sofisticación, sino la fiabilidad. Así nació el GAZ-69, desarrollado desde 1946 bajo la dirección de Grigori Wasserman.