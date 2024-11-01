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El secreto del GAZ-69: un todoterreno capaz de desmontarse en 45 minutos

El secreto del GAZ-69: un todoterreno capaz de desmontarse en 45 minutos

Puede que hoy parezca un vehículo rudo y primitivo, pero el GAZ-69 fue en realidad una máquina diseñada con una idea clara: que fuese capaz de resistirlo todo y poder repararse en cualquier lugar. Tras la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros soviéticos analizaron vehículos extranjeros y aprendieron una lección clave: en condiciones extremas, lo importante no es la sofisticación, sino la fiabilidad. Así nació el GAZ-69, desarrollado desde 1946 bajo la dirección de Grigori Wasserman.

| etiquetas: todoterreno , gaz-69 , segunda guerra mundial , ingenieros soviéticos
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2 comentarios
4 0 0 K 58 actualidad
devilman2 #1 devilman2
La quería poner en "Cultura", pero no me salía la opción.
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devilinside #2 devilinside
Cualquier cosa que pudiese arreglarse con un martillo y una llave inglesa
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menéame