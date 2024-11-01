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El secreto de su éxito
VOX el plan de pensiones de Santiago Abascal, más conocido como Santiago "El Pagutas"
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Pacman
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#2
pirat
*
El parásito de chiringuitos y paguitas, dando lecciones a los demás... después de haber sido un escaqueado de lo militar como la mierda anaranjada.
No pueden dar más vergüenza.
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