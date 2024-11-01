edición general
El secretario de Salud de EEUU acusa sin pruebas a Alemania de castigar supuestas exenciones de vacunación en pandemia

El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr. ha anunciado a última hora de este sábado que ha enviado una carta al Gobierno alemán para criticar una inexistente política de persecución a médicos que concedieron supuestas exenciones de vacunación a sus pacientes, un escenario absolutamente irreal según le ha recordado poco después del anuncio su homóloga alemana, la ministra de Salud Nina Warken.

Pues que tengan cuidado los alemanes, que esa puede ser una excusa muy válida para invadirlos
#1 O desviar la verdadera carta de interés.
Con Kennedy nunca sabes cuando está de cachondeo y cuando está con la verdad…

Entre el oso muerto que dejó en Central Park por las risas, el gusano cerebral, los cuervos mascota, decapitar una ballena con una motosierra en un plan familiar y llevarl en el coche, coleccionar animales atropellados en un congelador de la casa donde lo enseña a las visitas…

Es un cachondo xD
