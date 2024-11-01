El secretario de Salud de EEUU acusa sin pruebas a Alemania de castigar supuestas exenciones de vacunación en pandemia

El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr. ha anunciado a última hora de este sábado que ha enviado una carta al Gobierno alemán para criticar una inexistente política de persecución a médicos que concedieron supuestas exenciones de vacunación a sus pacientes, un escenario absolutamente irreal según le ha recordado poco después del anuncio su homóloga alemana, la ministra de Salud Nina Warken.
| etiquetas: kennedy , salud , eeuu , alemania , vacunación , pandemia
Entre el oso muerto que dejó en Central Park por las risas, el gusano cerebral, los cuervos mascota, decapitar una ballena con una motosierra en un plan familiar y llevarl en el coche, coleccionar animales atropellados en un congelador de la casa donde lo enseña a las visitas…
Es un cachondo