El secretario de Salud de EEUU acusa sin pruebas a Alemania de castigar supuestas exenciones de vacunación en pandemia

El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr. ha anunciado a última hora de este sábado que ha enviado una carta al Gobierno alemán para criticar una inexistente política de persecución a médicos que concedieron supuestas exenciones de vacunación a sus pacientes, un escenario absolutamente irreal según le ha recordado poco después del anuncio su homóloga alemana, la ministra de Salud Nina Warken.