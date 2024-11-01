El Secretario General de la OTAN pidió a los aliados que entren en la guerra contra Irán(ruso)

Rutte informó que la OTAN ya había puesto en marcha mecanismos de preparación para el posible uso del artículo sobre defensa colectiva en caso de guerra contra Irán. Según él, tal preparación está asociada con el riesgo de que los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes se conviertan en un conflicto mayor, que podría afectar a toda la región y requerirlo acordando acciones aliadas
Que no vaya a nadie !
Los países de la OTAN tienen que ayudar a otro miembro en su DEFENSA, pero aquí EEUU no ha sido atacado, es él el que ataca.
Por lo tanto los demás países de la OTAN no están obligados a participar, es una organización de DEFENSA mutua.
Rutte tio mierda, clasista y mala persona, ve tú y deja de darnos a los demás por el culo
Putin tiene más wevs que el Pr0n. Y en MNM las conocemos casi todas.