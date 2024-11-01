edición general
El Secretario General de la OTAN pidió a los aliados que entren en la guerra contra Irán(ruso)

Rutte informó que la OTAN ya había puesto en marcha mecanismos de preparación para el posible uso del artículo sobre defensa colectiva en caso de guerra contra Irán. Según él, tal preparación está asociada con el riesgo de que los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes se conviertan en un conflicto mayor, que podría afectar a toda la región y requerirlo acordando acciones aliadas

ur_quan_master #1
Que vaya él

unocualquierax
#1
Que no vaya a nadie !
Los países de la OTAN tienen que ayudar a otro miembro en su DEFENSA, pero aquí EEUU no ha sido atacado, es él el que ataca.
Por lo tanto los demás países de la OTAN no están obligados a participar, es una organización de DEFENSA mutua.

IkkiFenix #2
Lo que nos faltaba, otra guerra más, como si no tuviéramos suficiente con la de Ucrania. Europa metiéndose cada vez más en el fango en guerras donde además tiene todas las de perder. De locos.

neiviMuubs #5
El mamón de Rutte nunca sorprende.

Rutte tio mierda, clasista y mala persona, ve tú y deja de darnos a los demás por el culo

Pertinax #6
URA.ru (Agencia de noticias rusa): El actual director de la empresa matriz (Sibirsko-Uralskaya Mediachampaniya) es Andrey Tkachenko. A finales de 2025, el grupo Ridovka asumió el control del medio, lo que resultó en la destitución del equipo editorial anterior liderado por Mijaíl Viúguin.

Putin tiene más wevs que el Pr0n. Y en MNM las conocemos casi todas.

SeñorPresunciones #4
kAGARRUTE!!

#3 UNX
Que le den. Como mucho, que monte puestos de reclutamiento en España y que vayan los voluntarios.

Format_C #8
El articulo 5 es si te atacan primero, no para cuando tu lanzas la primera piedra

Alfon_Dc #9
#8 La OTAN es suya y se la follan cuando quieran.

ur_quan_master #10
#8 el artículo 5 tiene rima


