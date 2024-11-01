La secretaria de Mazón contradice el listado de llamadas del "expresident"; la tarde de la DANA

Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la DANA que la tarde de la riada no recuerda haber hablado con el 'expresident', pero sí intercambiarse mensajes por un viaje que tenía al día siguiente. Montes se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica DANA