Deja de pensar en el café como una batería externa. La cafeína no da energía, genera una deuda

Millones arrancan la jornada confiando en una bebida que, lejos de ayudar, podría estar saboteando su vitalidad

16 comentarios
#1 moxid *
anda, como los gobiernos :troll: :calzador:
0 K 17
Black_Txipiron #2 Black_Txipiron
"si funciona, no lo toques"
0 K 9
#5 moxid
#2 no enterarse de tus cuernos, no es la solución
1 K 26
Black_Txipiron #12 Black_Txipiron
#5 también.
0 K 9
Pacman #3 Pacman
Deuda que pago con gusto
0 K 14
#8 moxid
#3 sarna con gusto no pica
1 K 31
Cehona #4 Cehona
No solo da energia, da sabor y placer. Socializa y ayuda a encontrar amigas (si entras en onlyfans).
2 K 31
#9 A_S
#4 y si cafecito le añades cigarrito puedes hacer alfarería :troll:
1 K 19
verocla #6 verocla
No hay nada mejor que un buen vaso de zumo de brocoli para empezar el día
1 K 17
#7 txepel
Como el alcohol provoca una deuda de felicidad a pagar el día siguiente.
3 K 38
Luca7 #11 Luca7
Yo he dejado el café después de 25 años y los primeros días estaba hecho una mierda pero después ya no lo echo de menos.
0 K 6
anv #13 anv
La cafeína no da energía, genera una deuda

Sí... con lo caro que está el café últimamente sí que genera deudas, :-D
0 K 7
MacMagic #14 MacMagic
Para mi arranca el día con café!
0 K 10
#15 capitan.meneito
El café descafeinado es una puta mierda.
0 K 10
Gergo #16 Gergo
Pues perfecto. Me tomo un café a las 9. Luego otro a las 3 y así a las 9 ya me entra sueño y me voy tempranito a dormir.
0 K 6

