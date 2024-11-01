SEAT 600 - ¿Cómo hace la esquiva un coche de hace más de 50 años?  

Los coches modernos cuentan con multitud de ayudas electrónicas que mejoran la seguridad cuando viajamos. Pero hace unos cuantos años, eso no era así. La única ayuda podía ser un chasis con una buena puesta a punto que, al menos, evitase reacciones complicadas de gestionar por el conductor. Sirva de ejemplo este SEAT 600. Con más de medio siglo a sus espaldas, hemos hecho con él a prueba de esquiva y, por supuesto, también al eslalon para ver qué sucedía.