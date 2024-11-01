edición general
SEAT 600 - ¿Cómo hace la esquiva un coche de hace más de 50 años?

Los coches modernos cuentan con multitud de ayudas electrónicas que mejoran la seguridad cuando viajamos. Pero hace unos cuantos años, eso no era así. La única ayuda podía ser un chasis con una buena puesta a punto que, al menos, evitase reacciones complicadas de gestionar por el conductor. Sirva de ejemplo este SEAT 600. Con más de medio siglo a sus espaldas, hemos hecho con él a prueba de esquiva y, por supuesto, también al eslalon para ver qué sucedía.

Pues el slalom lo hace de coña, hasta puedes disfrutar del paisaje mientras lo haces xD
He tenido 600, 850, Mustang y ahora MGB Roadster. Nunca he entendido al que tiene clásicos para guardarlos, lo bonito es conducirlos. Efectivamente el 600 tiene motor trasero y maletero delantero, igual que el 850 y se podía ir un poco. Había gente que le metía peso delante para compensar pero cualquier coche sin dirección asistida , sin abs y sin marchas sincronizadas es divertidisimo de conducir
#1 Antes pasaba mucho, que incluso algunos coches tenían bloques de cemento delante para equilibrar un poco el coche al tener todo atrás, pero sus suspensiones tampoco creo que estuvieran muy afinadas y encima en el 600 se sumaba sus pequeñas dimensiones. Mi padre tuvo un Seat 850 Special pero no sé si tenía cemento o no.

Si tienes el coche con matrícula "histórica" no puedes sacarlo mucho pero algunos kilómetros el fin de semana se pueden hacer.
#2 El MG es Histórico. Creo que son 3.000 al año, pero tb te digo que no los controla ni Chus
#1 Maletero delantero, dice que tenía el 600. xD xD Allí no cabía ni a maleta de la Barbie.
