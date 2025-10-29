Sea cual sea el resultado, la reunión Xi-Trump es una victoria para China

Para el presidente Xi Jinping, una reunión histórica con Donald Trump prevista para esta semana es un momento para mostrar algo que Beijing ha buscado durante mucho tiempo: que China se presenta como un igual ante Estados Unidos en el escenario global. La guerra comercial del presidente estadounidense contra China ha desafiado el impulso de Xi hacia el crecimiento y la innovación, pero también le ha dado a Beijing el regalo no deseado de un foco brillante bajo el cual exhibir su fortaleza económica.
| etiquetas: reunion , xi , trump , victoria , china , fortaleza china
Xi mucha química no tiene a mi parecer, obedece a las necesidades que le marca el partido, aparato, etc. Diría que la diplomacia le condiciona así como las necesidades de su país. Por otro lado, Trump es un tipo ordinario, hoolingan, que lo que va es hacer negocios. Quiere un resultado que después pueda vender muy bien a unos cuantos críticos y los incondicionales da igual que se lo van a comprar. Es lo que hay… » ver todo el comentario