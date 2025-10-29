Sea cual sea el resultado, la reunión Xi-Trump es una victoria para China

Para el presidente Xi Jinping, una reunión histórica con Donald Trump prevista para esta semana es un momento para mostrar algo que Beijing ha buscado durante mucho tiempo: que China se presenta como un igual ante Estados Unidos en el escenario global. La guerra comercial del presidente estadounidense contra China ha desafiado el impulso de Xi hacia el crecimiento y la innovación, pero también le ha dado a Beijing el regalo no deseado de un foco brillante bajo el cual exhibir su fortaleza económica.