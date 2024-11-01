edición general
Scrutiania, el software de trazabilidad electoral que anunció Alvise y acabó siendo un bluf

[C&P] Tal y como se refleja en la página web de Se Acabó la Fiesta, Scrutinia nació para "registrar las actas de escrutinio para su verificación y conteo de forma paralela a Indra y al Estado". A través de un link que te llevaba a Telegram, este "software" prometía que, una vez subidas las fotos de las diferentes mesas electorales que hicieran los electores, Alvise Pérez y su plataforma las compartirían para certificar que todo estaba bien. Sin embargo, el resultado final ha sido bien diferente.

#1 Antipalancas21
Otro cuento chino de Alvise para seguir con su fiesta, gracias a los que le votaron.
#5 pcmaster
#1 Pues ya se (le) acabó la fiesta.
#3 Celsar
¿Una noticia de 2024? Antigua.
#6 Antipalancas21
#3 Y de Voxpopuli, total nada. xD
#2 Marisadoro
Los resultados electorales definitivos los dan las Juntas Electorales (jueces) no Gad3, Scrutinia, Indra, etc que solo pueden manejar datos provisionales.
#4 Catacroc
#2 Por mucho que se explique siempre hay un cuñado que te puede explicar como se puede falsificar el resultado de una mesa por que el conoce a uno que trabaja en correos que se lo ha contado.
