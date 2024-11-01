Scrutiania, el software de trazabilidad electoral que anunció Alvise y acabó siendo un bluf

[C&P] Tal y como se refleja en la página web de Se Acabó la Fiesta, Scrutinia nació para "registrar las actas de escrutinio para su verificación y conteo de forma paralela a Indra y al Estado". A través de un link que te llevaba a Telegram, este "software" prometía que, una vez subidas las fotos de las diferentes mesas electorales que hicieran los electores, Alvise Pérez y su plataforma las compartirían para certificar que todo estaba bien. Sin embargo, el resultado final ha sido bien diferente.