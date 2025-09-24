edición general
Scottie Pippen cree que el Dream Team ganaría a los Bulls y no considera a Michael Jordan el mejor de la historia: "Los anillos no describen la grandeza"

Los seis anillos conseguidos por aquellos Bulls liderados por Michael Jordan siguen siendo una de las mejores historias en la NBA. Un dominio aplastante que comenzó a principios de los años 90 y que consolidaron a Pippen como uno de los mejores aleros de toda la historia. Todo cambió con la primera retirada de Jordan para dedicarse al beisbol, ese fue el punto en el que la figura de nuestro protagonista emergió para convertirse en la verdadera estrella del equipo de Chicago.

#3 bibubibu
Jordan junto a Magic serian los mejores de todos los tiempos. No sólo por los anillos, sino por lo que hicieron del baloncesto NBA en su conjunto.
...y Jordan no es el más grande solo por los anillos
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
"Hay que mirar al baloncesto en su totalidad. El baloncesto es un deporte de equipo y hay que analizar el éxito colectivo, no individual. Necesitas un equipo para poder triunfar"

Y tiene razón, lo que pasa que en el título y entradilla casi parece que dice que Jordan no fue un crack o algo. Lo que pasa que Jordan con 4 patanes al lado no podría llegar a nada.
Luego le preguntan directamente por él y está claro que lo considera un crack.
alcama #1 alcama
Michale Jordan es el mas grande. Punto
