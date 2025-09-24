Scottie Pippen cree que el Dream Team ganaría a los Bulls y no considera a Michael Jordan el mejor de la historia: "Los anillos no describen la grandeza"

Los seis anillos conseguidos por aquellos Bulls liderados por Michael Jordan siguen siendo una de las mejores historias en la NBA. Un dominio aplastante que comenzó a principios de los años 90 y que consolidaron a Pippen como uno de los mejores aleros de toda la historia. Todo cambió con la primera retirada de Jordan para dedicarse al beisbol, ese fue el punto en el que la figura de nuestro protagonista emergió para convertirse en la verdadera estrella del equipo de Chicago.