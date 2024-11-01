edición general
Un satélite descubre una desconocida y enorme estructura subterránea enterrada bajo la pirámides de Giza

Uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad son las pirámides de Egipto. Y es que a pesar de que se han buscado explicaciones de todo tipo de cómo en el año 2630 a. C, se logró diseñar y levantar edificios tan perfectos y que hasta el día de hoy siguen aguantando en muy buenas condiciones, todavía no se ha dado una respuesta que convenza a todo el mundo.

#3 sarri
Túneles de hamás! Ah no, que pone Giza xD
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Sensacionalista a más no poder. Es una teoría de un capullo que dice que hay estructuras subterráneas enormes bajo las pirámides.

Lo que hay en realidad son cavernas naturales (grietas de toda la puta vida) llenas de agua del Nilo y de la lluvia. Solo con ver lo de "edficicios tan perfectos" hablando de las pirámides ya canta a magufada a kilómetros.
Don_Pixote #1 Don_Pixote
La fuente de la vida!
