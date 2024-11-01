Un satélite descubre una desconocida y enorme estructura subterránea enterrada bajo la pirámides de Giza

Uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad son las pirámides de Egipto. Y es que a pesar de que se han buscado explicaciones de todo tipo de cómo en el año 2630 a. C, se logró diseñar y levantar edificios tan perfectos y que hasta el día de hoy siguen aguantando en muy buenas condiciones, todavía no se ha dado una respuesta que convenza a todo el mundo.