edición general
15 meneos
22 clics
El sarampión ya circula por Madrid: la Comunidad detecta transmisión comunitaria del virus y aumenta la vigilancia

El sarampión ya circula por Madrid: la Comunidad detecta transmisión comunitaria del virus y aumenta la vigilancia

Madrid ha confirmado 24 diagnósticos de sarampión, cuatro veces más que en todo 2025, mientras un brote en Alicante afecta al menos a 30 personas.

| etiquetas: sarampión , madrid , brote , alicante
12 3 0 K 128 actualidad
5 comentarios
12 3 0 K 128 actualidad
colipan #2 colipan
El mejor sarampión el de Madriz
4 K 61
ipanies #1 ipanies
Putos subnormales seguidores de pseudociencias!!! Quién no esté vacunado no debería tener acceso a servicios públicos. Ellos son libres de hacer con su cuerpo lo que quieran, pero no de poner en riesgo a los demás.
3 K 52
vicus. #3 vicus.
Pobres madrileños. Es lo que tiene ser capital del estado, donde se junta lo peor de cada sitio, empezando por los desertores del arado...
1 K 23
#4 mcfgdbbn3
¿Y van a poner refuerzos en la vacuna, o eso para cuando estemos todos pringados?
0 K 12
#5 mariopg
qué ciudad más tercermundista, por dios
0 K 8

menéame