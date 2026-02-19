·
comentarios de esta noticia
El sarampión ya circula por Madrid: la Comunidad detecta transmisión comunitaria del virus y aumenta la vigilancia
Madrid ha confirmado 24 diagnósticos de sarampión, cuatro veces más que en todo 2025, mientras un brote en Alicante afecta al menos a 30 personas.
|
etiquetas
:
sarampión
,
madrid
,
brote
,
alicante
5 comentarios
actualidad
#2
colipan
El mejor sarampión el de Madriz
4
K
61
#1
ipanies
Putos subnormales seguidores de pseudociencias!!! Quién no esté vacunado no debería tener acceso a servicios públicos. Ellos son libres de hacer con su cuerpo lo que quieran, pero no de poner en riesgo a los demás.
3
K
52
#3
vicus.
Pobres madrileños. Es lo que tiene ser capital del estado, donde se junta lo peor de cada sitio, empezando por los desertores del arado...
1
K
23
#4
mcfgdbbn3
¿Y van a poner refuerzos en la vacuna, o eso para cuando estemos todos pringados?
0
K
12
#5
mariopg
qué ciudad más tercermundista, por dios
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
