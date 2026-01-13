Sanxenxo está entre los siete concellos de Galicia donde arribaron a la playa más cetáceos en el 2025

Sanxenxo está entre los tramos costeros de Galicia donde el año pasado se produjo un mayor número de varamientos de cetáceos a sus playas, según el balance del 2025 de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma). El volumen de ejemplares que varó en el litoral gallego el año pasado fue de 377 ejemplares, siendo la mayoría cetáceos, en un 85,9 %, aunque también se dieron casos de tortugas, focaas, nutrias y hasta grandes peces como espadas, atunes y quenllas.