Santi, Kiko y ‘Gabi’: los audios secretos desvelan la "bunkerización" de Vox

Así habría planificado la sala de operaciones del partido ultraderechista terminar con el presidente de Revuelta. Los ‘audios secretos’ de Vox que ElPlural.com empezó a destapar en exclusiva desde la semana pasada ponen contra las cuerdas al partido de extrema derecha, pero también a todo el entramado que de una u otra forma sostiene a los de Santiago Abascal (y que en última instancia son Vox); complicado de entender si no se ha hecho un seguimiento exhaustivo de hasta dónde llegan los tentáculos de la ultraderecha en nuestro país.