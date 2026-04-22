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Sant Pau controla un caso extremo de síndrome de Tourette mediante electrodos en el cerebro
El paciente, de 21 años, no solo presentaba tics de movimiento sino graves problemas de conducta.
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#1
lamonjamellada
Como en el caso del TOC refractario a fármacos (realmente ambos trastornos se parecen), la DBS parece una gran opción, es el mejor manejo no químico del circuito CSTC.
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#2
Connect
Que gran avance! Y más para un chico de solo 21 años con toda su vida por delante.
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