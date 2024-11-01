Sanitarios y profesores estallan en Argentina contra Milei: "Este veto es un recurso desesperado de un Gobierno en crisis”

Este viernes, docentes y estudiantes universitarios protagonizaron movilizaciones y huelgas en Buenos Aires en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes que buscaban aumentar los fondos de la universidad y la salud públicas. Desde diciembre de 2023 el presupuesto de las universidades cayó un 30% y los salarios perdieron un 40% de poder adquisitivo. Los vetos presidenciales afectan tanto a la ley de financiamiento universitario, que preveía ajustes salariales e incremento de fondos, como a la ley de emergencia en pediatría.