Sanidad se reunirá con los MIR por las sospechas de que opositores han copiado en el examen de 2026

"Si una persona ha sido cazada con gafas de IA, podría el ministerio garantizar que no la han usado más personas? Porque no se usan ni inhibidores de frecuencia, hay Internet en la sala, una falta de vigilancia tremenda, cuchicheos en la parte final de las aula, una persona que no podía concentrarse porque había un móvil vibrando, gente que fue al baño siete veces…" señala el presidente de la asociación MIR, Jesús Arzua. Sanidad se reunirá el próximo martes para tratar este tema.