Saneando las mentes

Tampoco EEUU las tiene todas consigo y por eso ha dado el paso del ataque a las refinerías de petróleo. Por eso los payasos de EEUU andan dando tumbos de aquí para allá, entrando en un claro estado de pánico y confusión. Por eso unos dicen que la culpa de todo la tiene Putin proporcionando datos de inteligencia a Irán y otros que hay que evitar el desastre económico permitiendo el alivio de las sanciones al ogro Putin para que fluya el petróleo. Ahora mismo no saben qué hacer.

cocolisto
Ya lo dijo un profe chino que rula por YouTube, que aventuró la subida al poder de Trump, que la guerra contra Irán nunca iba a ser ganada por Israel y sería la hecatombe.
Cometeunzullo
Los que creían que solamente los pobres serían los que se fueran a la mierda, se dan cuenta que también ellos se van a ir.
#1 Dav3n
Pego el primero de ellos, tenéis 5 videos más mostrando los ataques y el daño a Israel:

m.bilibili.com/video/BV1TsPazcEW4?spm_id_from=888.80997.embed_other.wh

Ya sabéis, NAFOs: esto no está ocurriendo.
