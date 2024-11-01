Saneando las mentes

Tampoco EEUU las tiene todas consigo y por eso ha dado el paso del ataque a las refinerías de petróleo. Por eso los payasos de EEUU andan dando tumbos de aquí para allá, entrando en un claro estado de pánico y confusión. Por eso unos dicen que la culpa de todo la tiene Putin proporcionando datos de inteligencia a Irán y otros que hay que evitar el desastre económico permitiendo el alivio de las sanciones al ogro Putin para que fluya el petróleo. Ahora mismo no saben qué hacer.
| etiquetas: saneando mentes , lince , irán , israel , ormuz , bombardeos , china
Ya sabéis, NAFOs: esto no está ocurriendo.