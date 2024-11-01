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Sandra Valencia (PP) niega haber amenazado a Irene De Miguel en la Asamblea de Extremadura

Sandra Valencia (PP) niega haber amenazado a Irene De Miguel en la Asamblea de Extremadura

Afirma que “ten cuidado y protege a tu hijo” no lo dijo como amenaza sino un comentario "en un tono comedido y sin intención alguna de ofender", tras un debate bronco entre ambas sobre la educación afectivo sexual en la escuela. Añade que cuando defiende un argumento lo hace “pensando en el futuro, en nuestros hijos; en los suyos y en los míos porque también soy madre”.

| etiquetas: sandra valencia , pp , extremadura , irene de miguel , amenazas
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2 comentarios
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skaworld #1 skaworld
"en un tono comedido y sin intención alguna de ofender"

Vigila por donde vas no vayas a sufrir un "accidente" <guiño> <guiño>

lo veo como nueva campaña de la DGT
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Mola, y además culpabiliza a la amenazada por no querer cogerle el teléfono. La naranjización pepesuna parece no tener vuelta atrás.
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menéame