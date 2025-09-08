edición general
Las sanciones de España a Israel, un encaje de bolillos entre ‘realpolitik’ y principios

Las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno para intentar frenar el exterminio de la población palestina –Pedro Sánchez ha utilizado el término “genocidio”, pero poniéndolo en boca de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y de “la mayoría de los expertos”— son un encaje de bolillos entre la realpolitik y el propósito de defender el derecho internacional y dar cauce a la indignación de la población española ante la masacre de más de 64.500 personas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños.

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Buff, eso mismo pensé cuando mencionó a la enviada especial de la ONU, si no llega a nombrarla ya estarían todos los medios de la derecha y las cuentas de bots y los findamentalistas en RRSS echando espuma por la boca y diciendo que "el perro se inventa genocidios", "que qué sabrá él o quién es él para determinar si es un genocidio o no", "que está expandiendo el discurso de Hamás" y blablabla....

Bien jugado Snchz, bien jugado :popcorn:
