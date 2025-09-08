Las sanciones de España a Israel, un encaje de bolillos entre ‘realpolitik’ y principios

Las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno para intentar frenar el exterminio de la población palestina –Pedro Sánchez ha utilizado el término “genocidio”, pero poniéndolo en boca de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y de “la mayoría de los expertos”— son un encaje de bolillos entre la realpolitik y el propósito de defender el derecho internacional y dar cauce a la indignación de la población española ante la masacre de más de 64.500 personas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños.